شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز وبن أفليك يحسما أمر استمرارهما معًا بحيلة جديدة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المغنية جينيفر لوبيز عن تطورات علاقتها بزوجها براد بيت من خلال التأكيد على متانة علاقتهما، وذلك عبر لجوء الثنائى إلى حيلة للرد على كافة المشككين بتلك العلاقة ممن أثاروا شائعات حولهما، حيث لجئا إلى تاتوهات، مثلما ظهر عبر صورة لـ جينيفر لوبيز نشرتها عبر انستجرام وجاء فيها التاتو واضحاً فيه أول أحرف من أسماءهما.

وذلك بعد فترة قليلة من قيام بن أفليك بنفس الأمر، حيث نشر صور هو الآخر على ظهره تبدأ بأول أحرف من أسماءهما.



تاتو بن افليك

على جانب آخر حافظت النجمة العالمية جينيفر لوبيز ، مؤخراً على مظهرها الهادئ عند وصولها للتدريب على الرقص فى لوس أنجلوس، وبدت النجمة البالغة من العمر 53 عامًا، جاهزة للعمل عندما خرجت مرتدية سروالًا بيج وتوب من نفس اللون بإطلالة رياضية، أثناء خروجها من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات ذات اللون الأبيض، حيث كانت ترتدي أحذية رياضية عالية باللونين البني والبيج. النجمة العالمية جينيفر لوبيز



تاتو جينيفر لوبيز

لفت "جيني" وقتها شعرها كعكة ضيقة، كما وضعت القليل من الماكياج، وحملت اللاب توب الخاص بها في حقيبة Hermes سعرها يصل إلي 25 ألف دولار.