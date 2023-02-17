شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا المصرى تجسد دور تمتلك عربة كبدة ولحوم فى مسلسل "ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة دنيا المصرى تصوير مشاهدها في مسلسل ضرب نار للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية فتاة شعبية تدعى "نوسة" تمتلك عربة كبدة ولحوم في شبرا وتتعرف على جابر الكوماندا (أحمد العوضى) ويحدث بينهما العديد من المواقف.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الاتربى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

وكان آخر أعمال دنيا المصري مسلسل "أعمل إيه" من 45 حلقة ومن تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة خالد الصاوى، صابرين ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.

وشاركت دنيا المصري في مسلسل "الاختيار 3" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وجسدت خلال الأحداث شخصية "إسراء" زوجة تكفيري مطلوب من الجهات الأمنية في العريش، وبعد مقتل زوجها في عملية مداهمة لقوات الأمر، تتعاون بعد ذلك مع المخابرات الحربية فى سيناء للإيقاع بأمير الخلية التكفيرية التي كان يعمل معها زوجها.