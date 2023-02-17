شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من أليجري عقب تعادل يوفنتوس أمام نانت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، بالتعليق على تعادل فريقه أمام نظيره نانت الفرنسي، في بطولة الدوري الأوروبي.

وتعادل يوفنتوس أمام نظيره نانت، بهدف لكل فريق، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ونشرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، تصريحات لـ أليجري: لا فائدة من الجلوس هنا للقول إن هناك ركلة جزاء أو بطاقة صفراء ثانية.

وتابع: كان من الممكن أن نؤدي بشكل أفضل بالطريقة التي حركنا بها الكرة، بعد أن أخذنا زمام المبادرة، توقفنا وحركنا الكرة ببطء، بمجردأن استقبلنا هدف التعادل من هجمة مرتدة، عدنا مرة أخرى.

وأضاف: كانت هناك العديد من الفرص لجعل النتيجة 2-1، لكننا بحاجة إلى أن نكون متسقين ونحرز المزيد من الأهداف، خاصة في هذهالمباراة.

وأكمل: لا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب الآن، فلن يفيدك ولو قليلًا، نحن بحاجة للتأهل في فرنسا.

وأشار عن هدف تعادل نانت: لقد كان هدفًا جيدًا من نانت أيضًا، ولم يكن هدفًا سهلًا على الإطلاق.

وأكد غاضبًا: لم أقل أبدا أنني أريد أن يفوز يوفنتوس 1-0، أنت تدفعني للجنون بهذا الهراء (لفظ بذيء) هذه هي العبارة المبتذلة التي تقالبأني أريد أن يفوز فريقي 1-0، لكن هذا ليس دقيقًا.

وأردف: الأمر بسيط، انظر إلى جميع إحصائيات فريقي، فقد كان لدي دائمًا أفضل دفاع وثاني أفضل هجوم، لا يمكنك الهروب منالإحصائيات، انظروا إلى ميلان ويوفنتوس، هذا هو سجلي.

وواصل: سجل فريقي دائمًا 70-80 هدفًا في الموسم، أنت تتحدث كثيرًا عن لا شيء، أتحدث عن الأرقام، هذه هي المشكلة، أعلم أنه يجبعليك الجلوس هناك والتحدث عن أي شيء لملء الوقت، لكنني لا أفعل ذلك.

وختم: في كرة القدم، هناك شيء واحد فقط مهم: الفوز بالمباريات، لا يهم إذا كانت النتيجة 1-0 أو 5-0، ومع ذلك، تظل الحقيقة أن فريقي كان لديه دائمًا أفضل دفاع وثاني أفضل هجوم.