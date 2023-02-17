شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد السويسى: دورى فى مسلسل "بالطو" مختلف والعمل يستحق المشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان محمد السويسى شخصية لاعب الكرة المعروف "سعيد الحافى" خلال فيلم "المطاريد" الذى يعرض في السينمات في الوقت الحالي، بطولة أحمد حاتم، ويظهر السويسى باسم "الحافى" في أحداث الفيلم، من إخراج ياسر سامى، وأكد السويسى خلال لقاؤه ببرنامج منى الشاذلى أن الشخصية التي يقدمها في الفيلم حقيقية وهناك لاعب كرة معروف بانه يلعب دون حذاء، ولذلك جاء اختيارى لتقديم تلك الشخصية .





وقال السويسى لـ"الخليج 365" أنه سعيد للغاية بمشاركته في مسلسل بالطو" الذى يعرض حاليا على منصة watch it، خاصة أن المسلسل نال إعجاب الجمهور منذ انطلاق الحلقات الأولى، مشيراً إلى إنه يجسد شخصية تدعى "رمضان الطرشوخى" وهو نجل الفنان محمد محمود في أحداث المسلسل، ومع تتابع الأحداث نجد أن رمضان هو رجل بلطجى ويحاول النصب على الناس في القرية، لافتاً إلى أن العمل جيد للغاية ويطالب الجمهور بمشاهدته .

بالطو تدور أحداثه في إطار كوميدي، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد ويجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرى ريفيه، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسي.

أبطال مسلسل بالطو

"بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد السويسى، محمد لطفى، محمود البزاوى، و إخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض و ما يحدث بدور الرعاية الصحية