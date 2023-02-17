شكرا لقرائتكم خبر عن متسابق الدوم محمد الأسمراني يقدم مشهدا عن الوداع.. وبيتر ميمي: الصعايدة جامدين على طول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برع متسابق الدوم محمد الأسمراني في تقديم مشهد تمثيلي بمسابقة التمثيل بالموسم الثاني، عن الوداع، ولكنه اختار أن يقدمه عن وداع الكاميرا والتليفزيون، وأشادت به لجنة التحكيم، وعلق بيتر ميمي قائلا: "الصعايدة جامدين على طول"، كما أشادت النجمة يسرا والمخرجة كاملة أبو ذكرى به وباختياره للمشهد.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.