شكرا لقرائتكم خبر عن الدوم يقدم فيلما تسجيليا عن قصة حياة فاتن حمامة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج الدوم في موسمه الثاني قصة حياة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، خلال فيلم تسجيلي قدمه الفنان أحمد أمين، حيث عرض الفيلم بدايتها منذ كانت طفلة صغيرة، واشتركت لها والدتها فى مسابقة للأطفال وبرعت فيها، وقدمت أدوارا صغيرة في بدايتها، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأصبحت أنجح ممثلة ولقبت بسيدة الشاشة العربية، كما قدمت ما يقرب من 90 فيلما وتعد من أهم الأفلام المصرية.



فاتن حمامة

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.