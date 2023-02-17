شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام السهلى لمتسابق "الدوم" إيهاب محيى الدين: شخصيتك مرحة وعندك حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الإعلامية ريهام السهلي، عضو لجنة تحكيم مسابقة التقديم التليفزيوني بالموسم الثاني ببرنامج الدوم، على أداء المتسابق إيهاب محيي الدين، حيث قالت: "شخصيتك مرحة وعندك حماس كبير برافو عليك"، كما علق الإعلامي محمد عبد الرحمن على أدائه قائلاً: "متوسم فيك إعلامي كبير".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.