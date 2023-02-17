تامر عبدالمنعم يتقدم باستقالته من غرفة صناعة السينما

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم اليوم الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية بهيئة قصور الثقافة، باستقالته من عضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، التي تم تعيينه بها قرابة العام ونصف العام.

وكان الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم قد تقلد منصب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما في شهر ديسمبر من العام 2021.

اقرأ أيضًا: تامر عبدالمنعم يعتذر عن مشاركة محمد رمضان في "العمدة"



وكتب الفنان تامر عبدالمنعم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا قال فيه: "لقد اعتدت في عملي الإداري الممتد لسنوات تجاوزت الـ 17 عامًا على الصرامة والجدية واتخاذ المواقف الواضحة".

وأوضح "عبدالمنعم": "لذلك تقدمت باستقالتي من غرفة صناعة السينما وأتوجه بخالص الشكر للقامات الكبيرة من أعضاء المجلس التي زاملتها على مدار عام

ونصف العام، ولكن في بعض الأحيان يفسد الصغار وأصحاب المصالح ما يزرعه الكبار.كل الاحترام للمجلس، رئيسًا ونواب وأعضاء، وكل الأسف لصغار الموظفين والمنتفعين "من خارج أعضاء المجلس" الذين أفسدوا ويفسدون وسيفسدون".مع تحياتيتامر عبدالمنعم

جدير بالذكر أن الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما، هو المدير التنفيذي لسينما الشعب، وأيضًا المشرف العام على مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" ومشروع السينما في الجامعة وهما تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة نيڤين الكيلاني.