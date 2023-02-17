“ويبقى في الحياة أمل”.. جورج وسوف يرزق بحفيدته “آميا” في ذكرى أربعين وفاة نجله وديع

كتب امير فتحي في الجمعة 17 فبراير 2023 12:51 صباحاً - احتفل الفنان السوري جورج وسوف بميلاد حفيدته “آميا”، التي ولدت أول أمس في ذكرى الأربعين لوفاة نجله وديع.

ونشر جورج وسوف صورة تجمعه مع حفيدته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلّق عليها قائلا: “ويبقى في الحياة فسحات من الأمل.. آميا وسوف 14/2/2023”.

ويستعد الفنان جورج وسوف لتقديم حفل غنائي هو الأول له بعد وفاة نجله الأكبر وديع، إذ من المقرر أن يُقام الحفل يوم الـ10 من شهر آذار/ مارس المقبل في قاعة “بدرية” بفندق جميرا في الكويت، ويشاركه الحفل الفنان المصري بهاء سلطان.