شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود تشارك في الموسم الـ ١١ لمهرجان إبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة صفاء أبو السعود، ضمن لجنة تحكيم مسابقة المسرح الغنائي والاستعراضي، التي تنطلق اليوم و حتى ٢٠ فبراير الجاري، ضمن الموسم الـ 11 لمهرجان إبداع الذي تقيمه سنويا وزارة الشباب والرياضة ويشارك ضمن لجنة تحكيم المسابقة التي تبلغ جوائزها ٣٥٨ ألف جنيه كلا من المخرج الكبير الدكتور عادل عبده، والمخرج الكبير الدكتور عبدالله سعد.

جدير بالذكر أن المسابقة تشارك بها ٩ جامعات هي منتخب أكاديمية الفنون، جامعة سيناء، المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، جامعة سوهاج، جامعة المنصورة، جامعة حلوان، منتخب أكاديمية الفنون بالإسكندرية، جامعة بورسعيد، جامعة عين شمس.

صفاء أبو السعود بدأت حياتها بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967 وبعد ذلك حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية منذ ستينات وبداية سبعينيات القرن العشرين، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال.

طرحت في ثمانينات القرن العشرين أغنية عن العيد بعنوان «أهلاً بالعيد» أصبحت أغنيتها أحد أشهر الأغاني في الأعياد في الوطن العربي.