شكرا لقرائتكم خبر عن "الدوم" يعرض فيلما قصيرا عن مشوار الإعلامية سناء منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم برنامج الدوم فى موسمه الثاني فيلما قصيرا عن الإعلامية الكبيرة سناء منصور، بصوت الفنان أحمد أمين، وتحدث الفيلم عن حلم عائلتها وعملها في سلك القضاء، ولكن حلمها تبدل أن تكون إعلامية، بدأت في التدريب في جرنال وهي في السادسة عشر من عمرها، ثم أصبحت مذيعة في الإذاعة، وسافرت فرنسا في منحة دراسية وعملت في إذاعة فرنسية وحققت نجاحا كبيرا، واكتشفت سناء منصور مواهب في الإعلام والفن مثل الفنان أحمد حلمى، وعملت نقلة نوعية في الفضائيات، وقدمت العديد من البرامج المهمة، لعل آخرها برنامج السفيرة عزيزة.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.