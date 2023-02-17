شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن يقدم نصحية لمتسابق الدوم كريم الخولى: اصمت تماما قبل الخبر العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق المتسابق كريم الخولي في التقديم التليفزيوني خلال الموسم الثاني ببرنامج الدوم، وتخلل تقديمه خبر عاجل، وقدم الإعلامي محمد عبد الرحمن عضو لجنة تحكيم التقديم التليفزيوني نصحية له بعد الانتهاء، حيث قال: "أرجوك اصمت تماما قبل الخبر العاجل".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.