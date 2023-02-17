شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى ينضم لفيلم " أبو نسب " بطولة محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم النجم ماجد الكدوانى لفريق عمل فيلم " أبو نسب " بطولة النجم محمد إمام حيث سيبدأ تصوير مشاهده أول مارس المقبل، وهذا الفيلم يجمع محمد إمام وشقيقه المخرج رامى إمام بعد غياب سنوات، حيث قدما سوياً فيلم "حسن ومرقس" عام 2008، وكان العمل بطولة النجم الكبير عادل إمام وعمر الشريف، والذى ظهر من خلاله محمد إمام للجمهور، وكان بمثابة انطلاقته القوية في عالم الفن .

فيلم "أبو نسب" يكتب له السيناريو والحوار إيمن وتار، ويخرجه رامى إمام، وإنتاج أحمد الجناينى، ومن المقرر أن ينطلق التصوير أواخر شهر نوفمبرالجارى، خاصة أن الشركة المنتجة تعمل حالياً على التعاقد مع الممثلين، بالإضافة إلى اختيارالبطلة النسائية أمام بطل العمل محمد إمام، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن محمد إمام حقق إيرادات غير مسبوقة بفيلمه الأخير "عمهم"، والذى مازال يعرض في دور العرض السينمائى، حيث حقق 56 مليون جنيه، وشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كلا من سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، إيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى