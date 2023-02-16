شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر جارنر فى أول صور من فيلمها الجديد Family Leave والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المواقع الأجنبية عن صور جديدة من فيلم جينيفر جارنر الجديد التي تقوم بتصويره حالياً، والذى يحمل اسم " Family Leave"، .. وهو العمل التي تدور أحداثه فى أحد أحياء الضواحي في لوس أنجلوس، وينتمي لقالب من الكوميديا مثلما ظهر علي جارنر التي بدت وكأنها ترقص خلال الصور.



جينيفر جارنر

على جانب آخر سبق وأثارت الممثلة العالمية جينيفر جارنر فضول المعجبين بسبب ما نشرته من خلال حسابها على موقع التغريدات تويتر، وذلك بعد زفاف زوجها السابق الممثل العالمى بن أفليك على الممثلة والمغنية العالمية جينيفر لوبيز العام الماضى 2022 حين كتبت كلمات عكست فرحتها بتلك المناسبة وزواج طليقها من محبوبته السابقة.



جينيفر جارنر

كما سرب وقتها أحد المقربين من جارنر خبراً حول أنها قامت بإرسال باقة زهور جميلة لتهنئة المتزوجين حديثًا، وأكدت لوبيز تأثرها بهذه الهدية.

وأكد المصدر المقرب من جارنر، أنها تعتقد أن لوبيز لديها تأثير قوى وجيد على أفليك، وكل ما أرادته جارنر أن يكون بصحة جيدة وسعيد، حتى يكون هناك من أجل أطفاله ".