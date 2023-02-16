شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواي تبكى متأثرة بكلمة رئيس أوكرانيا فى حفل افتتاح مهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت آن هاثاواي والدموع في عينيها متأثرة بكلمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي ظهر من خلال بث مباشر في حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ73.

كما ظهر التأثر على المخرج والممثل شون بن، صاحب الفيلم الوثائقى "Superpower"، والذي شارك فيه رئيس أوكرانيا، حيث ظهر والدموع في عينيه أيضا وهو يتابع كلمة رئيس أوكرانيا داخل صالة الحفل التي شهدت تصفيقا حارا وبكاء من الجمهور الذي وقف احتراما لظهور الرئيس الأوكراني.

وشهدت السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان برلين السينمائى في دورته الـ73 حضور النجمة آن هاثاواي وماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون صناع فيلم الافتتاح She Came to Me.

فيما سبق وشهدت السجادة حضور كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) رئيس لجنة تحكيم المهرجان و أعضاء اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا)، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين).

ويشهد المهرجان الليلة عرض فيلم الافتتاح She Came to Me ، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، والذي سيتم عرضه تحت عنوان Berlinale Special Gala، ومن المقرر أن يقوم أبطال العمل آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر.