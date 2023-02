شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا بمهرجان برلين: السينما تكشف واقع ما نعيشه من فظائع على مدار عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في بث مباشر بحفل افتتاح مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ73 وسط تصفيق وبكاء من عدد كبير ممن حضروا حفل الافتتاح، حيث قال: "أحب أن أشكر الممثل والمخرج شون بن، على جهده، وما حاول تقديمه لـ أوكرانيا من خلال الفيلم الوثائقي Superpower، وأتمنى أن رسالة العمل تصل لـ جميع من سيشاهدونه".

وتابع زيلينسكي: "روسيا منذ حوالى عام ارتكبت العديد من الفظائع، وإذا كانت السينما يجب أن تكون بعيدة عن السياسة، إلا أنها هذه الفترة تساعد فى البحث والكشف عمّا يحدث، وكنت أفكر فى ما يحدث حاليا ليلة أمس، عندما هددت روسيا من جديد، بشن حرب على العالم، وكيف يمكن إيقاف ما يحدث".

وتابع زيلينسكي: "ومع ما يحدث بالتأكيد سيؤثر على كثير من أشكال الحياة، إلا أن السينما من الممكن أن تساعد فى التغيير، خاصة مع تمكنها من التحدث بحرية".

وأنهى زيلينسكي حديثه قائلا: "نحن ممتنون لكل من يحاول مساعدتنا خاصة مهرجان برلين، الدب الذهبى لونه أصفر وهذا هو لون العلم الخاص بأوكرانيا، نحن نتكلم لغات مختلفة ولكن لا يوجد حدود بيننا، السيدات والسادة شكرا لكل من يساندنا وشكرا لكل من يحاول مساعدتنا".

وظهرت النجمة آن هاثاواي والدموع في عينيها متأثرة بكلمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والذي من خلال بث مباشر في حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ73 .

كما ظهر التأثر على المخرج والممثل شون بن، صاحب الفيلم الوثائقى "Superpower" والذي شارك فيه رئيس أوكرانيا، حيث ظهر والدموع في عينيه أيضا وهو يتابع كلمة رئيس أوكرانيا داخل صالة الحفل التي شهدت تصفيقا حارا وبكاء من الجمهور الذي وقف احتراما لظهور الرئيس الأوكراني.

وشهدت السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان برلين السينمائى في دورته الـ 73 حضور النجمة آن هاثاواي وماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون صناع فيلم الافتتاح She Came to Me.

فيما سبق وشهدت السجادة حضور كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) رئيس لجنة تحكيم المهرجان و أعضاء اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا)، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين).

ويشهد المهرجان الليلة عرض فيلم الافتتاح She Came to Me ، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، والذي سيتم عرضه تحت عنوان Berlinale Special Gala، ومن المقرر أن يقوم أبطال العمل آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر.