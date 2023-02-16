شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء وتصفيق حار لحظة ظهور رئيس أوكرانيا بحفل افتتاح مهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال بث مباشر في حفل افتتاح، مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ73، وذلك بعد تقديم المخرج والممثل شون بن، صاحب الفيلم الوثائقى "Superpower" للعمل والذي شارك فيه رئيس أوكرانيا، وشهدت صالة الحفل تصفيقا حارا وبكاء من الجمهور الذي وقف احتراما لظهور الرئيس الأوكراني.

وشهدت السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان برلين السينمائى في دورته الـ 73 حضور النجمة آن هاثاواي وماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون صناع فيلم الافتتاح She Came to Me.

فيما سبق وشهدت السجادة حضور كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) رئيس لجنة تحكيم المهرجان وأعضاء اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا)، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين).

وتوافد على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح مجموعة من كبار الدولة منهم كلوديا روث وزيرة الدولة للثقافة والإعلام، ورئيس بلدية برلين فرانزيسكا جيفي، بالإضافة إلى رؤساء إدارة المهرجان مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريائ، بـ جانب النجوم العالميين.

ويشهد المهرجان الليلة عرض فيلم الافتتاح She Came to Me ، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، والذي سيتم عرضه تحت عنوان Berlinale Special Gala، ومن المقرر أن يقوم أبطال العمل آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر.