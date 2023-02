شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان برلين السينمائى في دورته الـ 73 حضور كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) رئيس لجنة تحكيم المهرجان، وكذلك حضور أعضاء اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا) )، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين).

ويتوافد على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح مجموعة من كبار الدولة منهم كلوديا روث وزيرة الدولة للثقافة والإعلام، ورئيس بلدية برلين فرانزيسكا جيفي، بالإضافة إلى رؤساء إدارة المهرجان مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريائ، بـ جانب النجوم العالميين.

يظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من خلال رسالة فيديو فى حفل الافتتاح، والذى سيعرض بعد مقدمة سيقدمها المخرج والممثل شون بن، صاحب الفيلم الوثائقى "Superpower".

يشهد المهرجان الليلة عرض فيلم الافتتاح She Came to Me ، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، والذي سيتم عرضه تحت عنوان Berlinale Special Gala، ومن المقرر أن يقوم أبطال العمل آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون بتقديم العمل لحضور الحفل.