شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى: سعيد بتعاونى مع عمرو دياب فى 20 أغنية خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان عزيز الشافعى عن سعادته لوصوله إلى الرقم 20 في التعاون مع الهضبة عمرو دياب خلال 3سنوات وقال في تصريح لـ " الخليج 365 " كتبت ولحنت للنجم الكبيرعمرو دياب 4 أغانى كانت آخرهم أغنية " بطمن عليك " ووصلت في هذا العام إلى رقم 20 والحمد لله معظم هذه الأغانى حققت نجاحا مدويا. وأضاف أنه يرى أن الاستمرار في النجاح هوالنجاح الحقيقى والتعاون مع فنان كبير مثل الهضبة له مذاق خاص وأتمنى أن يستمر التعاون والنجاح سويا



عمرو دياب وعزيز الشافعى

يذكر أن الملحن عزيز الشافعى حل ضيفًا على برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الصحفى عادل عبد الله، وفى لقائه قال إن نجاحى ما هو إلا توفيق من الله، خاصة أن العمل الذى يعجب الجمهور ليس له كتالوج، ويكذب من يقول إنه عمل أغنية وتوقع بنجاحها فمثلا أنا لم أتوقع نجاح أغنية " انت الحظ " وفى أغانى أتوقع نجاحها ولم تحقق أى شيء.

كما كشف خلال اللقاء أنه لم يسعَ بهذه الأغنية بأن يكون مطربًا ولن يكون مطربًا وإنما مهنته الأساسية التي يعتز بها هي التلحين ومن النجوم الذين يتمنى عزيز الشافعى التعاون معهم في المستقبل ولم يتعاون معهم من قبل الكينج محمد منير والنجمتان أصالة وإليسا.