»التحطيب« و»التارانتيلا« على مسرح المتحف القومى للحضارة

ياسر رشاد - القاهرة - استضاف المسرح الكبير بالمتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط حفلاً فلكلورياً لفن التحطيب المصرى والتارانتيلا الإيطالى تحت عنوان: «استمتع بالتراث..جسر رقمى بين مصر وإيطاليا» الذى ينظمه المتحف بالتعاون مع سفارة إيطاليا بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، والسفير مايكل كوارونى، سفير إيطاليا فى القاهرة.

حضر الحفل عدد من الشخصيات الدبلوماسية والعامة ومحبى الفن والموسيقى والتراث، من بينهم المستشار محمد شيرين فهمى، والعديد من الوزراء السابقين وسفراء الدول الأجنبية فى القاهرة.

وأعرب السفير مايكل كوارونى، سفير إيطاليا بالقاهرة خلال كلمته عن تقديره البالغ للجهد المبذول، مؤكداً أهمية هذا التعاون المثمر بين كل من المتحف والسفارة، وتنظيم هذه الاحتفالية بالشكل الذى يليق بهذا الصرح الثقافى العظيم الذى أصبح واحداً من أهم المشروعات الثقافية فى العالم.

وتضمنت الاحتفالية، فقرات لعروض التحطيب المصرى والتارانتيلا الإيطالية التى تتسم بالمزج بين الفولكلور المصرى والإيطالى، وقدمها الفنان

الإيطالى لويزا روسو، والفنان المصرى هانى حسن، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أشهر الرقصات الفلكلورية المصرية التى اشتهرت بها فرقة رضا وتعبر عن الثقافة المصرية.

وعلى هامش الحفل الفلكلورى، افتتح الدكتور أحمد غنيم والسفير مايكل كوارونى معرضاً تفاعلياً للرسوم المتحركة الرقمية ثنائية الأبعاد والواقع الافتراضى التفاعلى ثلاثى الأبعاد، وذلك بقاعة النسيج المصرى بالمتحف.

وأوضح «غنيم» أن المعرض سيستمر لمدة أسبوعين ويستطيع الزائر خلالها القيام برحلة افتراضية والتعرف على المواقع الثقافية والتراثية والمدن الأكثر سحراً فى إيطاليا ومصر. كما يضم المعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية المعبرة عن الثقافة والتراث الإيطالى.