أحمد سعد يتصدر قائمة الأكثر استماعًا بـ "قادر أكمل"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت أحدث أغنيات الفنان أحمد سعد وتحمل اسم "قادر أكمل"، قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على أكثر من 700 ألف مشاهدة خلال يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

وتأتي أغنية "قادر أكمل"، مع احتفالات عيد الحب، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان احمد سعد، وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو.

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وتتحدث كلمات الأغنية عن مدى تعلقه وارتباطه بحبيبته، التى تؤيده وتسانده، ويصف عيونها بطوق النجاة، ويؤكد على أنها نصفه الأخر فى حياته، وهى التى تفهمه وتعشقه، ومن قبلها عمره غير محسوب.

وتقول كلمات الأغنية:" أيوه بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليكي بروح

لما بِبان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح

ياللي عيونك وقت ما بغرق بالنسبالي دي مركب نوح

إنتي الحته الحلوه ف قلبي ببقى ف قربك مش قلقان

إنتي حبيبتي وأمي وبنتي وماليش بعدك تاني مكان

حببتيني ف أيام عمري رجعتيني لنفسي زمان

وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي لو قلت ليكي مابيتحكيش

جيتي وبقيتي أهلي وبيتي

لو يوم مشيتي إزاي هعيش

عمرك لحظه ما نزلتيني لأ بالعكس أنا بيكي عليت

ولا بعتيني ولا خذلتيني وبتديني أكتر ما إديت

قبل ما بندهلك بتجيني

ضهري وسندي لو إتهزيت

نصي التاني إللي بيفهمني قبلك عمري ماهوش محسوب ".