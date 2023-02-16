رامي صبري يلتقي بجمهور الكويت فى مارس المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 17 من شهر مارس المقبل، وذلك بأحد الفنادق الشهيرة بدولة الكويت .

ومن المقرر أن يقدم رامي صبري خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي يعشها الجمهور، إضافة إلى أغاني أحدث ألبوماته "معايا هتبدع"، والذي تم طرحه نهاية العام الماضي 2022.

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أغنية فاكر نفسك هدية رامي صبري

وكان اختتم رامي صبري إصداراته الغنائية من ألبوم معايا هتبدّع من خلال أغنية "فاكر نفسك هدية"، التي تم طرحها في الأسبوع الاول من يناير وسجلت أكثر من مليون مشاهدة.

الأغنية من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين، توزيع طارق توكل، وتقول كلماتها"عنها المركب مامشيت تغرق وانا هبقى راضي وفارقني مع السلامة مش فارقة يعني عادي خد بس الباب في إيدك لو خارج من حياتي واتأكد وانت

ماشي إن الباب اتقفل مبروك طوبتك رميتها وياك مفيش أمل خليت البعد عنك على قلبي زي العسل فاكر نفسك هدية مبعوتة من السما وانت أذية وأسية .. زيك زي العمى والله يكون في عونه اللي تكون من نصيبه واتعود من الليلة دي تسمع مني الحقيقة وانسى أطبطب وادادي أو اجاملك لو دقيقة من الليلة دي المعاملة وياك ودي الطريقة كتر خيري إني صابر طول الوقت اللي فات لو واحد تاني غيري كان سابك من سكات أو بدري ياعيني بدري كان اتجنن ومات".