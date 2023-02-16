سما إبراهيم ورشا مهدى وخالد عبد الجليل يحضرون مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

القاهرة - سامية سيد - حرصت كل من الفنانة سما إبراهيم ورشا مهدي والمخرج عمر عبد العزيز ومحمد العدل ورمزي العدل وخالد عبد الجليل على حضور فعاليات أول أيام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته التاسعة، الذي يقام داخل مسرح سيد درويش بالإسكندرية، والمقرر أن تستمر فعالياته حتى 21 فبراير، بمشاركة 58 عملًا من 46 دولة.

وتشهد فعاليات المهرجان عرض مجموعة متميزة من الأفلام الدولية، بمشاركة الماستر كلاس والورش الفنية لكبار المخرجين، ومن المقرر أن يتم تكريم قامات فنية كبيرة من أبناء محافظة الإسكندرية.

وسيتم تكريم اليوم الفنانة سما إبراهيم، ومنفذ الملابس السينمائي رفعت عبد الحكيم، والناقد السينمائي سامي حلمي تقديرا لمشوارهم الفني الكبير.

بينما يتم تقسيم مسابقات المهرجان بين الروائية والوثائقية والعربية والطلبة المصريين وأفلام التحريك.

مسابقة الفيلم الروائي : تضم المسابقة الدولية للفيلم الروائي 20 فيلمًا تعرض عربيًا وإفريقيا لأول مرة، منها، النهضة روسيا، ومنطقة صامتة ألمانيا، جبار بلجيكا، راقد بولندا، سمك القرش، رفيق استراليا، صورة المدرسة، السويد، طريقك طريقي المكسيك، أخبار حقيقية، ليلة أعمال الشغب، شخصية فنية روسيا، سنو وايت كرواتيا، أبواب، تندرا كوبا، طاولة القبر كوسوفو، شياتورا فرنسا جورجيا، فيلم آڤا أمريكا، فيلم ثلاث حبات ملح، فرنسا.

ومن المقرر أيضًا أن يشارك في المسابقة فيلم اتصال للمخرج كريم اليعقوبي، في عرضه الأول، ومن الأردن يشارك فيلم حي، في عرضه الأول بشمال إفريقيا وهو من إخراج روان وليد.

أما العراق فيشارك بفيلمين، أولهما وحيدا أفضل، إخراج ريكار برزان، في عرضه الأول بشمال إفريقيا، وفيلم الصافرة، للمخرج عادل عبدالمجيد في عرضه العالمي الأول، والمخرج الجزائري يازيد ياطو يشارك بفيلمه بوملة، في عرضه الأول بمصر، ومن السعودية يشارك فيلم سر برسيم العظيم، للمخرج سلطان ربيع، في عرضه الأول بشمال إفريقيا.

ويشارك المخرج المغربي الحسين حنين بفيلمه شرعة، في عرضه الأول بشمال إفريقيا، أما من مصر فيشارك فيلم ما يحدث في حياة نادين للمخرج عمرو فكرى، في عرضه العالمي الأول.

مسابقة أفلام الطلبة للمصريين

ويشارك في مسابقة أفلام الطلبة المصريين 2023،العديد من الأفلام، منها توافق ممتاز، ذاكرة لا أحمل ثقلها، ساحر الأكورديون، وعد ماضي، دخول مفاجئ، مقاسات وبعد الصورة في المرآة غير حقيقية، ريليشن تشيب، بعد برهة، تذكرة للجحيم.

مسابقة الفيلم الوثائقي : كما يشارك في مسابقة الفيلم الوثائقي ثمانية أعمال، معظمها تعرض عالميًا لأول مرة، وفى الشرق الأوسط وإفريقيا، منها: أوبرا الشارع إندونيسيا، ما نتركه خلفنا هولندا، علمان قيرغستان، أعوان الخير مصر، إلى جدو، مع حبي لبنان، رحلة جوية على عربة بأجنحة سويسرا، اختفاء بيل موراي في برلينالة صربيا، مساكنة اليونان.