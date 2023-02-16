شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعدون ورفعت عبد الحكيم أول حضور فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد منذ قليل كل من منفذ الملابس السينمائي رفعت عبد الحكيم ومحمد سعدون مدير مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على فعاليات المهرجان في دورته التاسعة التي تقام بمسرح سيد درويش، والمقرر أن تستمر حتى 21 فبراير، بمشاركة 58 عملًا من 46 دولة.

وتشهد فعاليات المهرجان عرض مجموعة متميزة من الأفلام الدولية، بمشاركة الماستر كلاس والورش الفنية لكبار المخرجين، ومن المقرر أن يتم تكريم قامات فنية كبيرة من أبناء محافظة الإسكندرية.

وسيتم تكريم اليوم الفنانة سما إبراهيم، ومنفذ الملابس السينمائي رفعت عبد الحكيم، والناقد السينمائي سامي حلمي تقديرا لمشوارهم الفني الكبير.

بينما يتم تقسيم مسابقات المهرجان بين الروائية والوثائقية والعربية والطلبة المصريين وأفلام التحريك.

مسابقة الفيلم الروائي :

تضم المسابقة الدولية للفيلم الروائي 20 فيلمًا تعرض عربيًا وإفريقيا لأول مرة، منها، النهضة روسيا، ومنطقة صامتة ألمانيا، جبار بلجيكا، راقد بولندا، سمك القرش، رفيق استراليا، صورة المدرسة، السويد، طريقك طريقي المكسيك، أخبار حقيقية، ليلة أعمال الشغب، شخصية فنية روسيا، سنو وايت كرواتيا، أبواب، تندرا كوبا، طاولة القبر كوسوفو، شياتورا فرنسا جورجيا، فيلم آڤا أمريكا، فيلم ثلاث حبات ملح، فرنسا.

ومن المقرر أيضًا أن يشارك في المسابقة فيلم اتصال للمخرج كريم اليعقوبي، في عرضه الأول، ومن الأردن يشارك فيلم حي، في عرضه الأول بشمال إفريقيا وهو من إخراج روان وليد.

أما العراق فيشارك بفيلمين، أولهما وحيدا أفضل، إخراج ريكار برزان، في عرضه الأول بشمال إفريقيا، وفيلم الصافرة، للمخرج عادل عبدالمجيد في عرضه العالمي الأول، والمخرج الجزائري يازيد ياطو يشارك بفيلمه بوملة، في عرضه الأول بمصر، ومن السعودية يشارك فيلم سر برسيم العظيم، للمخرج سلطان ربيع، في عرضه الأول بشمال إفريقيا.

ويشارك المخرج المغربي الحسين حنين بفيلمه شرعة، في عرضه الأول بشمال إفريقيا، أما من مصر فيشارك فيلم ما يحدث في حياة نادين للمخرج عمرو فكرى، في عرضه العالمي الأول.

مسابقة أفلام الطلبة للمصريين

ويشارك في مسابقة أفلام الطلبة المصريين 2023،العديد من الأفلام، منها توافق ممتاز، ذاكرة لا أحمل ثقلها، ساحر الأكورديون، وعد ماضي، دخول مفاجئ، مقاسات وبعد الصورة في المرآة غير حقيقية، ريليشن تشيب، بعد برهة، تذكرة للجحيم.

مسابقة الفيلم الوثائقي :

كما يشارك في مسابقة الفيلم الوثائقي ثمانية أعمال، معظمها تعرض عالميًا لأول مرة، وفى الشرق الأوسط وإفريقيا، منها: أوبرا الشارع إندونيسيا، ما نتركه خلفنا هولندا، علمان قيرغستان، أعوان الخير مصر، إلى جدو، مع حبي لبنان، رحلة جوية على عربة بأجنحة سويسرا، اختفاء بيل موراي في برلينالة صربيا، مساكنة اليونان.

مسابقة أفلام التحريك الدولية :

أما مسابقة أفلام التحريك الأنيميشن، فتضم 13 عملًا، وجاءت قائمة الأفلام المشاركة كالتالي: أرقد في سلام، فرنسا، المدينة المربعة، هونج كونج، أرواح تكمل بعضها، هونج كونج، ليلة في المقبرة، اليونان، وحواء أيضًا إسبانيا، أوليفيا- الجزائر، مقعد بجوار النافذة، الهند، الأرانب والأبو سومات، البرازيل، في شيء، مصر، ريتا اللطيفة- سويسرا، هل تستطيع ريتا السيطرة، لا شيء تبقى- إيطاليا، خيال الفراشات، المغرب.فرنسا، البرتغال، قطر.