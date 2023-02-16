شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفاء بالفيلم الوثائقى "hybrid" بالدورة الـ 24 لـ مهرجان الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الدورة الـ 24 لـ مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في الفترة من 14 إلى 21 مارس المقبل، والتي تحتفى بشكل خاص هذا العام بالفيلم الوثائقى"العابر للنوع"Hybrid والذى يعد واحداً من أبرز الأنواع الفيلمية التي يلجأ إليها صناع الأفلام في العصر الحديث حيث يجرى من خلالها المزج بين أكثر من نوع وشكل فيلمي داخل الفيلم الواحد، حيث يمزج صناعه بين الوثائقى والروائى والتحريك وفق رؤية الصانع بشكل إبداعي لتذوب الفواصل تمامًا ما بين الأشكال الرئيسية في صناعة الأفلام.

وفي هذا الإطار تبدأ فعاليات المهرجان هذا العام مبكرًا بالتعاون مع معهد جوته القاهرة ومركز الجيزويت الثقافى بالإسكندرية، بتنظيم ورشة عمل المخرجة الألمانية آن زهرة بيراشد التي تضم مسيرتها الفنية أعمالًا عابرة للنوع، ستقوم بعرض بعضها خلال الورشة للمتدربين للتعرف أكثر على هذا الشكل الفني، على ان تبدأ الورشة من القاهرة، في الفترة من 9 حتى 12 مارس الجاري من الساعة العاشرة صباحا حتي الثالثة مساء بمعهد جوته بالدقي، ثم الإسكندرية في الفترة من 3 حتى 6 مارس الجاري من الساعة العاشرة صباحا حتي الثالثة مساء بمركز الجيزويت الثقافي الإسكندرية، على أن تستكمل بورشة ملحقة في الإسماعيلية لمجموعة مختارة من ورشتى القاهرة والإسكندرية لحضور الورشة في الإسماعيلية أثناء فعاليات المهرجان يديرها المخرجين إسلام كمال ومروان عمارة، وسوف تعقد الورشة باللغة الإنجليزية واجادتها شرط أساسى في التقديم بالاضافى إلى اهتمام المتقدمين بإخراج الأفلام أو فن صناعة الأفلام بوجه عام.

يذكر أن أن المخرجة والكاتبة الالمانية "آن زهرة بيراشد" لها أفلام شهيرة مثل " 24 أسبوع" و "الطيار المساعد" الذي عرض في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي 2021.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام الوثائقية والقصير يقام تحت إشراف المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، ويترأس الدورة الـ24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991 .