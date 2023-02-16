شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد: لا أحب المتاجرة بأخبارى الشخصية وتكميم المعدة ليس عيبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النجم الكبير محمد فؤاد حاليا في حالة انتعاشة فنية فبعد إحيائه لعدة حفلات في بيروت بالتزامن مع احتفالات عيد الحب وصل أمس إلى ألمانيا لإحياء حفل غنائى غدا في برلين وقال فؤاد لـ " الخليج 365 " أنا أجريت عملية تكميم معدة حتى استطيع أن أفقد وزنى الزائد، وكنت أجريت هذه العملية في هدوء حيث أن عادتى منذ أولى خطوات مشوارى الفن أننى لا أحب أن أتاجر بشىء شخصى، و ليس عيبا إجراء مثل هذه العمليات ولكن دائما أحب أن انشر أخبار أعمالى الجديدة .

محمد فؤاد

وطرح النجم محمد فؤاد مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "علو السما"، كلمات منة عدلى القيعي ولحن وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وكانت آخر حفلات النجم محمد فؤاد فى موسم الصيف الماضى بالساحل الشمالى، وقدم فؤاد خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة المحببة لدى جمهوره، ومنها "كامننا"، "كداب"، "بين إيديك"، "ابن بلد"، "سلام" وغيرها.