شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف مستقبلا حفيدة جديدة بعد 40 يوما من وفاة نجله: ويبقى في الحياة أمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الفنان جورج وسوف، حفيدته الجديدة من ابنه "جونيور" ليلة عيد الحب وأطلق عليها اسم "آميا" حيث شارك سلطان صور وهو يحمل حفيدته على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق قائلا: "ويبقى في الحياة فسحات من الأمل، آميا وسوف 14/2/2023".





طرح النجم جورج وسّوف أغنية جديدة بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع تزامنا مع مرور ذكرى الأربعين على وفاته.

الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: "نصّ عمري" أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين، سرقت الحبّ من عيده.

تقول كلمات الأغنية: "من بدري بتمناك.. وأهو قلبي راح ويّاكما خطرش يوم عالبال.. تسبقني وأمشي وراكلو دمعي سال أنهار.. لو عشت ألف نهارمش شايف إلا ليل.. ما بيطلعلوش نهار".





وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة" التى أجراها، يوم 6 يناير الماضى، وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساته والوقوف إلى جانبه في مصابه الأليم.



