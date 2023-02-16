الخليج 365 يحتفل بنجاح حكاية "ملك وكتابة" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"

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القاهرة - سامية سيد - احتفل الخليج 365 بنجاح الحكاية السادسة والأخيرة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، والتي حملت اسم "ملك وكتابة" وهي من إخراج روجينا بسالى، وعرضت على شاشة قناة سي بي سي، وحضر الندوة مخرجة الحكاية روجينا بسالي والسيناريست مصطفى جمال الدين واحمد عنان وكريم داش.



المخرجة روجينا بسالي

حكاية "ملك وكتابة" من بطولة ناهد السباعي، ومحمد مهران، وسلوى محمد علي، وهبة عبد الغني، ومحمد لطفى شاهين، وأحمد عنان وكريم داش، وتدور أحداثها حول رفض بعض الفتيات للزواج بسبب رعاية الأم، وكذلك إدمان المراهقين للمخدرات، من خلال الطبيبة النفسية "ملك" التي ترفض عرض زميلها وائل بالزواج منها، بسبب خوفها على أمها المريضة ورفضها تركها وحدها، فيما تسعى الأم لإقناع ابنتها بالزواج.



السيناريست مصطفي جمال الدين

وسبق عرضت قناة cbc خامس حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية" والتى تحمل اسم "مهلة أخيرة" بطولة الفنانة داليا مصطفى ونور محمود وناهد رشدى، ولبنى ونس وعزت الشامى، بالإضافة إلى طفلين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى حول فكرة تعرض الاسر المصرية للاقساط وكيف تؤثر على الأزواج والحياة العائلية.



ندوة الخليج 365

يذكر أن مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، مكون من 30 حلقة، وهو من إنتاج مها سليم شركة سلميديا، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبط بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة أيضا المسلسل لايت لا يخلو من الجانب الكوميدى والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.



كريم داش



أحمد عنان



المخرجة روجينا بسالي



المخرجة روجينا بسالي وأحمد عنان وكريم داش والسيناريست مصطفي جمال الدين