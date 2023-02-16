شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف المنصور: مسلسل "وبينا ميعاد" حقق المعادلة النموذجية لأى عمل درامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان يوسف المنصور عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "وبينا ميعاد" بدور "خالد"، والنجاح الكبير الذي حققه العمل خلال الفترة الماضية، مشيرًا أنه أحب الشخصية التي جسدها لأن الدور "مركب" يحتاج إلى تمثيل.

وقال يوسف المنصور لـ ”الخليج 365”: "سعيد جدا إني شاركت في المسلسل مش بس عشان النجاح اللي حققه، لا كمان إنه يكون قائم على الشكل اللي كلنا بنتمناه، من تمثيل، ومشاركة عدد من الوجوده الجديدة، ودا بالإضافة إلى نجمين بحجم صبري فواز وشيرين رضا اللي كانوا إضافة كبيرة للعمل"، متابعا: "فالمسلسل قدر يحقق المعادلة النموذجية لأي عمل ناجح".



وبينا ميعاد

وعن شخصية "خالد" التي يؤديها خلال العمل، أشار: "دور كنت سعيد بيه لأنه مركب، ومستوى تمثيل أنا بحبه، ميبنش الشر من الأول، وكمان يبقى مريب ويستفز الناس ويكرهوه مع إنهم مش ماسكين عليه أي غلطة، أو إنه مريض أو عنده مشكلة، وكل ما كان يوصل الاستفزاز دا للجمهور كان بيبسطني".

كما ذكر أنه استعد للدور بجدية عن طريق التقرب من بعض الأشخاص التي تشبه خالد في كذبها، ومعرفة كيفية أن يكون صادق في الكذب، بالإضافة إلى استعانته بأحد صديقاته ليفهم كيف تفكر البنات الصغيرات مثل "ليلى"، لمعرفة كيفية التعامل معها، موضحًا: "فعرفت مثلا إن البنات الصغيرة مش بحب حد يحسسها إنها صغيرة، وبتبقى متأثرة أكتر بباباها، عشان كدا الشخصية كانت بتون صوت أكبر، وطريقة حبه كانت قديمة، حتى استايل لبسه كان أكبر منه".

وأكد أن المشهد الأصعب له كان مشهده مع تسنيم هاني (ليلى) في الحلقة 28 داخل الشقة، عندما كان يقنعها بالزواج العرفي، قائلا: "كان صعب في المذاكرة ، إنه ازاي يفضل مبين ودامها إنه طيب وإنه بيحبها، وملامحه تفضل هادية من غير ما يبين الشر اللي جواه".

كما حرص على تقديم إلى الشكر إلى المخرج والمؤلف هاني كمال، "سعيد بالمشاركة معاه، لأنه توجيهاته لينا طول الوقت كانت مهمة"، بالإضافة إلى تقديم الشكر على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج إبراهيم حمودة على تقديمهم عمل اجتماعي راقي ينجح بشكل كبير على مستوى الشارع والناس ويقدم وجوه جديدة بشكل مختلف.