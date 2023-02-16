شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين غيث تغادر المستشفى بعد خضوعها لجراحة إزالة ورم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرجت الفنانة ياسمين غيث حفيدة الفنان عبدالله غيث من المستشفى بعد جراحة إزالة الورم التي خضعت لها مؤخرًا، حيث نشر الحساب الرسمي لها عبر "فيسبوك": "ياسمين الحمد لله خرجت من المستشفى وقدامها فترة تعافي وعلاج وعلاج طبيعي ومتابعات طويلة، الحمد لله هي أحسن شوية ادعولها بتمام الشفاء".





وكانت الفنانة ياسمين غيث خضعت الاثنين قبل الماضي لجراحة لإزالة الورم، وبقائها داخل العناية المركزة حتى تمام الشفاء، وكتب حسابها عبر "فيسبوك": "ياسمين خلصت العمليه الحمد لله بنجاح، برجاء الدعاء بتمام الشفاء والتعافي والخروج من العنايه المركزه والمستشفى على خير يا رب إن شاء الله، شكرا لكل من دعالها".

وكانت ياسمين نشرت صورة لها من المستشفى قبل خضوعها للعملية، حيث علقت عليها: " مش عارفة هعرف أرد عليكم وأرجع لكم تاني امتي، عارفة إنكم في ضهري من غير ماطلب، بس لو في يوم كنت مصدر أمل أو أي نوع من أنواع السعادة ليكم، محتجاكم النهاردة قوي تكونوا كدة ليا".

يذكر أن ياسمين غيث شاركت في مسلسل "حلاوة الدنيا" مع الفنانة هند صبري عام 2017 بدور "هبة"، بينما شاركت في مسلسل "رحيم" مع النجم ياسر جلال عام 2018.