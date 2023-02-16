حفيدة جورج وسوف تبث في روحه الأمل من جديد

ياسر رشاد - القاهرة - رُزق سلطان الطرب الأصيل جورج وسوف بحفيدة جديدة من ابنه الأصغر، وذلك بعد مرور شهر على وفاة نجلة الأكبر وديع .

وشارك جورج وسوف جمهوره ومتابعيه، صورته مع حفيدته الجديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب:" ويبقى في الحياة فسحات من الأمل، آميا وسوف ١٤/٢/٢٠٢٣ " .



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ومن ناحية آخرى، قطع سلطان الطرب الأصيل جورج وسوف حداده على وفاة نجله وديع، حيث مقرر أن يحيي حفلًا غنائيًا يوم 10 مارس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بأحد الفنادق الشهيرة بالكويت.

ويعد هذا الحفل هو الأول بعد وفاة نجله وديع جورج وسوف، ومن المقرر أن يشاركه الحفل الفنان بهاء سلطان .

وطرح جورج وسوف منذ يوم أغنية جديدة بعنوان "نص عمري"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان محمد يحيى، توزيع زيزو فروق، وتقول كلماتها:" قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي

بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر يا حبيبي يوم ما جتلي كان أول يوم بعمري من ساعة لما شفتك عمري ما حسبت عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري من بدري بتمناك واهو قلبي راح وياك مخطرش يوم ع البال تسبقني و امشي وراك لو دمعي سال انهار لو عشت الف نهار مش شايف الا ليل مبيطلعلوش نهار يا حبيبي يوم ما جتلي كان أول يوم بعمري من ساعة لما شفتك عمري ما حسبت عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري ايامي معاك جميلة ياريتها كانت طويلة نعيش مع بعض عيلة اكمّل بها عمري إييييه يا عمري".