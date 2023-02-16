مسار إجباري في ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفرقة الغنائية مسار إجباري، لإحياء حفليين غنائيين يومي الجمعة والسبت من أول مارس المقبل، وذلك في ساقية الصاوي بمنطقة الزمالك.

ويقام الحفل الأول يوم الجمعة 10 مارس المقبل، أما الثاني 11 مارس في تمام الثامنة مساءً بالساقية .

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أحدث أغاني مسار إجباري "بقيت غريب":

كان مسار إجباري طرح حديثًا أغنية "بقيت غريب"، التي اجتازت حاجز المليون مشاهدة.

وتقول كلماتها: "أنا بسألك جاوبيني بصراحة هل يعني وانتي بعيدة مرتاحة طب فيه مساحة تسألي واحشاك طب فيه مساحه تخلقي مساحه الورد لونه رمادي في غيابك و الوضع متلعبك و متشابك انا مش بقولك ترجعي لكن انا بطلب منك تراجعي اسبابك هو الفراق ده حباله واصله لفين شايفك في نظرة كل قلب لعين و في كل عين

بقابلها في الشارع احنا افترقنا و لا متخاصمين من غيرك بقيت غريب لسه العيون بتتوه مع التفاصيل لسه الجميل بيقول عليا جميل طب عارفه اكتر حاجه محتاجها كتفك في كتفي عشان بدأت اميل قلبي الغريب عني بيسألني كان قصدك ايه يوم ما مشيت و عنيا في المرايات بتقتلني ازاي قدرت اقول انا استغنيت بقيت غريب سايباني وحدي و وحدي ناقص روح بصرخ و لكن مفيش اثر لجروح مكتوب على القلب مغلق للأبد لكن حتيجي حتلاقيه مفتوح بقيت غريب".