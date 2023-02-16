تفاصيل لقاء حسين زين ووزير الإعلام اليمني

ياسر رشاد - القاهرة - التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مع وزير الإعلام اليمني السيد معمر الإرياني والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الإعلام اليمنية فى شتى مجالات العمل الإعلامي .

وحرص حسين زين على تسليط الضوء على ضرورة التعاون والتنسيق الدائم مع الجانب اليمنى واستعداد الهيئة لتقديم الخبرات اللازمة للدفع قدماً بالتعاون فى التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث الهامة و فى الإنتاج البرامجي المشترك.

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ومن ناحيته أكد معمر الارياني على أهمية التعاون الإعلامي مع هذا الصرح الإعلامى الكبير الذى يمتلك امكانيات وخبرات متميزة حيث طالب الوزير بالاستفادة من خبرات وتجارب الإعلام المصرى المهنى المتميز لدعم الإعلام اليمني.

ومن جانبه أكد حسين زين بتوفير الخبرات اللازمة لمساندة ودعم الإعلام اليمني فى مسيرته للتحديث والتطوير من خلال تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الإعلام.

