جروب الدفعة يضع شيري عادل في قلوب الجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت الفنانة شيري عادل في خطف قلوب الجمهور، عقب عرض أولى حلقات مسلسلها الدرامي الجديد "جروب الدفعة" الذي يُعرض على قناتيِّ ON و ON Drama وحصريًا على أحدى المنصات الإلكترونية.

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يقدم مسلسل "جروب الدفعة" عدة شخصيات من واقع المجتمع المصري، وتجسد الفنانة شيري عادل خلال الأحداث شخصية "ندى.

شيري عادل تظهر خلال أحداث الحلقات الأولى في دور كوميدي رومانسي ملىء بالدراما الاجتماعية، وسط ترقب للأحداث المقبلة من العمل.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول مجموعة من الطلبة في إحدى الجامعات، تدور بينهم عدة أحداث مختلفة والتي من خلالها يتم طرح مختلف المشاكل التي تواجه الشباب في هذه السن.

مسلسل "جروب الدفعة" يشارك في

بطولته كلًا من: شيري عادل وعمرو وهبة وولاء الشريف وبسمة داود وماركو إدوارد وصفاء الطوخي وأحمد ماجد ومحمد عادل وكريم صبحي، تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد عبدالسلام.

كانت آخر أعمال الفنانة شيري عادل، هو مسلسل "أيام"، الذي عُرِض على شاشة التليفزيون في الفترة الماضية، وشارك في بطولته، إلى جانب حورية فرغلي وشيري عادل كل من النجوم رياض الخولي وسلوى خطاب وأحمد صفوت ومي القاضي وآخرين، والعمل من إخراج محمد أسامة.