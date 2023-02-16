تفاصيل وموعد معرض "للفن ضوء" بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، لافتتاح معرض بعنوان "للفن ضوء"، في السادسة مساء السبت المقبل، والذي يستمر حتى الخميس المقبل.

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يشارك فى المعرض الذي ينظمه المنتدى العربي للفنون أكثر من 70 فنانًا وفنانة تشكيلية من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية الذين يعرضون أعمالا متنوعة منها الزخرفة، التصوير الفوتوغرافي، الرسم، الخط العربي والمنمنمات.

وأوضح رئيس المنتدي، الفنان التشكيلي ردفان المحمدي، أن المعرض يعد

أول فاعلية تشكيلية يمنية في الخارج يضم هذا العدد من الفنانين ابتداء من جمهورية مصرالعربية، كما يمثل المعرض ظاهرة فنية تعكس في مضمونها الهوية اليمنية ببعديها التاريخي والفني ويهدف لتعريف الجمهور المصرى والعربي بنتاجات فنانى اليمن الذين سطعت أسمائهم وألوانهم بإبداع واحترافية.

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