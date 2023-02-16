فنانو اليمن فى معرض "للفن ضوء" بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك نخبة من فناني اليمن في معرض "للفن ضوء" والذي مقرر أن يفتتحه الدكتور خالد داغر رئيس بدار الاوبرا فى تمام السادسة من مساء السبت 18 فبراير ويستمر حتى الخميس 23 فبراير.

يشارك فى المعرض الذي ينظمه المنتدى العربي للفنون أكثر من 70 فنان وفنانة تشكيلية من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية الذين يعرضون أعمالا متنوعة منها الزخرفة ،التصوير الفوتوغرافي ، الرسم ،الخط العربي والمنمنمات.

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وأوضح رئيس المنتدي الفنان التشكيلي ردفان المحمدي أن المعرض يعد أول فاعلية تشكيلية يمنية في الخارج يضم هذا العدد من الفنانين ابتداء من جمهورية مصرالعربية كما يمثل المعرض تظاهرة فنية تعكس في مضمونها الهوية اليمنية ببعديهاالتاريخي والفني، ويهدف لتعريف الجمهور المصرى والعربي بنتاجات فنانى اليمن الذين سطعت أسمائهم وألوانهم بإبداع وإحترافية.