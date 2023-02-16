سهرة مع هاني شاكر بـ دار الأوبرا المصرية .. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد أمير الغناء العربي الفنان هانى شاكر لإحياء حفلاً غنائيًا، اليوم الخميس على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويحيي هاني شاكر الحفل بمناسبة عيد الحب بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، ومن المقرر أن يمتع الجمهور بباقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

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كانت أحدث المشاركات الغنائية لـ" هاني" من خلال احتفالية ليلة صوت الأرض لتكريم الكبير طلال مداح، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض وسط كوكبة ضخمة من نجوم الطرب العربي، ومتابعة إعلامية كبرى لأهم الأحداث الفنية في السعودية عام 2023.

كان قد طرح هاني شاكر حديثًا أغنية "فرق في الإحساس"، التي حققَّت أكثر

من مليون مشاهدة، وتقول كلماتها: "ي فرق في الإحساس بينك وبين الناس مسابقهم من زمان بالرقة و الحنان إنت الأول خلاص يعني مايملاش عينيا من كل الدنيا ديا غيرك انت يا حبيبي يا اغلي الناس عليا يعني لو مين ناداني عمري ما فكر ثواني يبقي قصادي القمر و أبص لحد تاني من أول يوم قابلتك لقيت حياتي ملكك اتعلقت بهواك روحي راحت معاك و جوا قلبي شيلتك".