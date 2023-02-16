أسرار في حياة عزيز مرقة بـ "معكم منى الشاذلي" .. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، الفنان عزيز مرقة، اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساء، على شاشة cbc.

ومن المقرر أن يكشف عزيز مرقة خلال لقائه في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، العديد من الأسرار الشخصية والفنية إضافة إلى بداياته ومشواره الغنائي.

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ويتحدث "مرقة"عن بداياته التي لم يكن لها علاقة بالفن والغناء، ودراسته التي اختارها والده رغم حبه للغناء، وكيف كانت بداياته في مجال الفن، وأبرز المواقف التي تعرض لها.

ويتحدث أيضا عن التنمر الذي كان يتعرض له بسبب اسم "مرقة"، خاصة

أن معظم الناس ينطقون حرف القاف ألفًا، وهو ما عرضه للتنمر في مواقف عديدة، كما يشير إلى مشاريعه الخاصة، "راز وباب"، وكيف أن موسيقى الراز، تمزج بين موسيقى الروك والموسيقى العربية الشرقية والجاز.





ويقدم عزيز مرقة، مقطعا من أغنيته الجديدة التي سيطرحها خلال الأسابيع المُقبلة، فضلا عن تقديمه عددا من أغنياته داخل الاستوديو، منها: "ما في منك، أحلى واحدة وضلك أبكي".