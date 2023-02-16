ماجد المهندس يحتفل بيوم ميلاد أحلام في كواليس "سعودي أيدول "

فاجأ الفنان ماجد المهندس، الفنانة أحلام بالاحتفال بيوم ميلادها خلال إحدى حلقات برنامج اكتشاف المواهب " سعودي أيدول"، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين قاموا بالتصفيق بحرارة معبرين عن سعادتهم بما قام به ماجد المهندس.حيث أهداها المهندس خلال كواليس البرنامج باقة من الورد الأحمر وأيضاً هدية .

ووثق الحساب الرسمي لبرنامج " سعودي آيدول" هذه اللحظة، بنشر صورة للفنانة أحلام وأمامها هدايا ماجد المهندس، مرفقاً بها تعليق جاء كتالي .." باقة ورد وهدية من ماجد لأحلام بمناسبة عيد ميلادها".

مشاركة ماجد المهندس وأحلام في برنامج اكتشاف المواهب "سعودي أيدول"

ويشارك الثنائي ضمن أعضاء لجنة تحكيم البرنامج التي تضم الفنان السعودي أصيل أبو بكر، والفنانة أصالة.

ويعتبر برنامج اكتشاف المواهب، " سعودي أيدول" برنامجاً للمواهب الغنائية للأشخاص المقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية، حيث يكون النسخة السعودية الأولى من البرنامج الشهير «Arab Idol» الذي كان يعرض عبر قنوات «أم بي سي».

كما شارك الثنائي أيضاً في حفل ليلة " صوت الأرض " التي أقيمت فعاليتها خلال الأيام الماضية ، للإحتفاء بالمسيرة الفنية للفنان طلال مداح.

آخر حفلات ماجد المهندس

وأحيا الفنان ماجد المهندس، حفلا غنائيا خلال الأيام الماضية، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، وذلك بمشاركة الفنانة نانسي عجرم.

وقدم ماجد المهندس لجمهور حفله بمهرجان فبراير الكويت، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: "عطشان، وأنا بالقوة نسيت، وعلى مودك إنت وبس، "

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