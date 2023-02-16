الفنانة أحلام تكشف لمحبيها عن زيادة 50 مقعداً بحفلتها في السعودية

كشفت الفنانة أحلام لمحبيها ومتابعيها عن زيادة عدد المقاعد في حفلتها المقبلة، حيث بثت مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: "يا مساء الورد، أبلغني محمد زكي حسنين من بنش مارك عن زيادة 50 مقعداً، وتم توفيرها بناءً على الاتصالات الكثيرة التي وردت إلينا، خاصةً أن هناك أشخاصاً سيحضرون من خارج السعودية، الآن في إمكان الدخول والحجز، ويا مرحبا بكم ملايين".

وكتبت أحلام على مقطع الفيديو: "جمهووووووري".

حفلة أحلام

وتستعد أحلام لإقامة حفلةٍ بعنوان" الليلة الماسية" في الرياض، حيث أعلنت شركة بنش مارك، المنظِّمة لليلة الغنائية، عن إقامة حفلةٍ تحييها الفنانة الإماراتية 17 فبراير الجاري بقيادة المايسترو وليد الفايد، وبمصاحبة عازف البيانو غي مانيكيان على مسرح أبو بكر سالم في "بوليفارد رياض سيتي".

كذلك نشر موقع بنش مارك في "إنستجرام" فيديو، تضمَّن مقاطع من أغنيات الفنانة الإماراتية، وكتب عليه: "الليلة الماسية". وعلَّق: "بدأ العد التنازلي لليلة الماسية لفنانة العرب أحلام، موعدنا يوم الجمعة 17 فبراير على مسرح أبو بكر سالم".

أحلام في سطور

يذكر أن أحلام فنانةٌ إماراتيةٌ، تزوجت من بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، ولها ثلاثة أبناء، هم فاهد، ولولوة، وفاطمة. أطلق عليها جمهورها لقب "الملكة"، بينما لقَّبها الفنان محمد عبده بـ "فنانة الخليج"، وتُعدُّ إحدى المغنيات الأعلى أجراً في إحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي، وهي أول فنانة خليجية غنَّت في تونس، وذلك في مهرجان قرطاج الدولي، كما شاركت بالغناء في فلسطين مرتين، وتحديداً في مهرجانات رام الله وبير زيت، وهي المطربة الخليجية الأولى والوحيدة إلى اليوم التي شاركت في مهرجان جرش بالأردن مرتين، وغنَّت في ليبيا، والجزائر، ومهرجان تدمر في سوريا، ولبنان، ومهرجان موازين العالمي ومراكش، وأحيت حفلاتٍ عدة في السعودية خلال موسم الرياض، إضافة إلى المناسبات الأخرى، وتمتلك قاعدةً جماهيريةً كبيرةً في البلاد، ولها عديدٌ من الأغنيات الخالدة في الذاكرة.

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