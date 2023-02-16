شكرا لقرائتكم خبر عن كاميلا كابيلو تنفصل عن أوستن كيفيتش بعد 8 أشهر فقط من علاقتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت التقارير العالمية عن انفصال الثنائى كاميلا كابيلو وأوستن كيفيتش بعد 8 أشهر فقط من بداية علاقتهما التي استحوذت على اهتمام الكثيرين خلال الفترة الأخيرة وتوقع لها الغالبية الاستمرار بصورة أكبر قبل تأكيد موقع الديلي ميل حول انفصالهما.

وكان آخر ظهور للثنائى معاً فى يونيو من العام الماضى 2022 داخل ولاية لوس أنجلوس، واستمرت العلاقة بينهما بعدها بعيداً عن أنظار المصورين قبل تأكيد الصحف مؤخراً انفصالهما.

من ناحية أخرى عاشت كاميلا نجاحاً كبيراً فى عام 2022 من خلال أغنية Bam Bam، الذى شاركها الغناء فيها المغنى إيد شيران، وذلك من خلال قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت مشاهدات كبيرة آنذاك.