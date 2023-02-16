أحمد مكي يتقدم ببلاغ ضد هايبر 1 .. ما القصة؟

كتب امير فتحي في الخميس 16 فبراير 2023 05:53 مساءً - حرر محامي الفنان أحمد مكي محضرا ضد رجل الأعمال محمد الهواري صاحب هايبر 1 بمنطقة الشيخ زايد، والذي اتهمه من خلاله بالاعتداء على حقوقه الملكية الفكرية .
حيث قام هايبر 1 بإنتاج وتصنيع وبيع سلعة مجهولة المصدر وهي (فانوس رمضان)، عليه صورة أحمد مكي ومكتوب عليه الكبير أوي، ويذلك يكون تم استغلال اسم “مكي” تجاريا .
وقال محامي أحمد مكي إن موكله حصل على مقطع فيديو من داخل هايبر 1 يظهر خلاله عرض فوانيس رمضان عليها صورة أحمد مكي ومكتوب عليها الكبير أوي .
كما حصل على فاتورة شراء من الهايبر لـ الفانوس الذي يتم بيعه دون إذن من مكي باستعمال اسمه تجاريا، وتم تقديمها إلى الشرطة بقسم الشيخ زايد وتولت النيابة العامة التحقيق .
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