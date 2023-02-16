في أحدث ظهور لها .. كايلا رامي رضوان ترقص مع أحمد سعد في حفل زفاف

كتب امير فتحي في الخميس 16 فبراير 2023 05:52 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ظهور جديد ل “كايلا” ابنة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان خلال تواجدها في حفل زفاف برفقة والديها .

ظهرت كايلا في مقطع الفيديو وهي ترقص مع الفنان أحمد سعد الذي أحيا حفل الزفاف على أحد أغانيه وتغني معه، ثم قام “سعد” باحتضانها فيما كان والدها يلتقط الصور لها .

ولاقي الفيديو تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشادوا في تعليقاتهم بجمال كايلا، منتقدين من تنمروا عليها من قبل .. بينما تحدث البعض عن حمل دنيا سمير غانم بسبب إطلالتها في الحفل .

وكانت قد تعرضت كايلا مؤخرًا للتنمر من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على حساب والدتها الشخصي على انستجرام بعد ظهورها لأول مرة في عرض مسرحية “انستونا”، والتي شاركت فيها والدتها دنيا سمير غانم .

ورد الإعلامي رامي رضوان على التعليقات المسيئة والتنمر ضد ابنته خلال مقابلة مع برنامج “The Insider بالعربي”، مؤكدا على أنه لا يهتم بمثل هذه التعليقات التي تصدر من أشخاص ضعيفي النفوس وبلا أهمية على حد وصفه .

فقال: “مش هرد على حد الصراحة، لأنه مبديش قيمة للي بلا قيمة .. والسوشيال ميديا للأسف فيها الإيجابي والسلبي، بس لما يكون إنسان نفسه ضعيفة ليه نديله أهمية ونرد عليه؟ ولا بشوفهم” .

وتابع عن ابنته “كايلا”: “بنتي زي القمر ربنا يحرسها، أحلى واحدة في الدنيا في عيون أبوها وأمها وده يكفي، حد شايفها حلوة أو مش حلوة ولا يفرق معايا” .