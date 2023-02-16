إصابة نجل الفنان محمد ثروت بجلطة في الشريان ونقله للمستشفى

كتب امير فتحي في الخميس 16 فبراير 2023 05:52 مساءً - تعرض المطرب والمخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت لأزمة صحية مفاجئة، والتي تم على إثرها نقله إلى أحد المستشفيات .
حيث أصيب أحمد ثروت بجلطة في شريان حساس بالإضافة إلى اضطراب في الجهاز العصبي، نتيجة تعرضه لضغط كبير في العمل والإجهاد الشديد .
ونشر “ثروت” صورة له من داخل المستشفى، ظهر بها وهو على سرير المرض برفقة مجموعة من الزائرين له، وعلق عليها: “بأمر الطبيب استراحة محارب .. جلطة تفوت ولا حد يموت” .
كما كشف نجل محمد ثروت في منشور له عبر حسابه على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري عن تطورات حالته الصحية، مطمئنا محبيه ومتابعيه على وضعه .
فكتب قائلا: “بشكر كل الناس الجميلة اللي ربنا رزقني بيهم حواليا وكل اللي سألوا عليا، والحمد لله فضل ونعمة وبفضل دعواتكم في تحسن، ما زلت تحت الرعاية الطبية في المستشفى” .
فيما علق الفنان محمد ثروت عن الأزمة الصحية التي ألمت بنجله في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، فقال: “أحمد خضنا امبارح وسيب ركبنا .. كان عنده من اسبوعين عينه الشمال بترتعش” .
تابع: “امبارح قفلت خالص وجرينا عملنا رنين مغناطيسي وفيه مشكلة في الشريان مأثر على أعصاب الجزء الشمال، رحنا المستشفى وابتدوا الدكاترة يتعاملوا مع الحالة وأتمنى من ربنا يمن عليه بالشفاء” .
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