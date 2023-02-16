شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى ضيف برنامج "عاصمة الفنون" على قناة القاهرة الإخبارية.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان الكبير محمد صبحى ضيفاً الليلة على برنامج "عاصمة الفنون" والذى يذاع على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، في حلقة خاصة يتطرق فيها إلى أحدث أعماله المسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك"، بالإضافة إلى رأيه في العديد من الأمور مع المذيعة هدى كمال.

وهي الحلقة التي تذاع في الساعة الثامنة مساء، ويتطرق فيها أيضاً إلى أهم المحطات في مسيرته الفنية التي تخطت النصف قرن، وحفر خلالها اسمه ببصمة واضحة ما بين السينما والدراما إلى المسرح بالتحديد بأعمال من تأليفه وإخراجه وبطولته، وعبر فرقته المسرحية طوال سنوات عديدة.

برنامج عاصمة الفنون يذاع الخميس من كل أسبوع في الثامنة مساء ومن تقديم الإعلامية هدى كمال.

على جانب آخر سبق وكرم اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا النجم الكبير محمد صبحى نهاية الشهر الماضى، خلال احتفال أقامه الاتحاد بمسرح مدينة سنبل، ومنح وقتها رئيس الاتحاد الدكتور مصطفى رجب درع جائزة التميز الفنية للنجم محمد صبحى.

مسرحية "عيلة اتعملها بلوك" تتتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تاليف مصطفي شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء د.مروة عودة، وأشعار عبد الله حسن، واستعراضات محمد سميح، وموسيقي وألحان شريف حمدان.