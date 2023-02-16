شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "المطاريد" لأحمد حاتم يحصد 4.5 مليون جنيه فى 3 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم المطاريد الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 932 ألفا و225 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 3 أسابيع في دور العرض السينمائية المختلفة 4 ملايين و545 ألفا و616 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى كوميدى حول صلاح (أحمد حاتم) الذى يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه فى الأرياف، بما فيها نادى كرة القدم، ليجد نفسه متورطاً مع هذا النادى فى العديد من المشاكل، والفيلم بطولة أحمد حاتم، إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى، وإخراج ياسر سامى وتأليف صلاح الجهينى وعزت أمين.

يذكر أن آخر أعمال "حاتم" مسلسل "أنا وهي" الذي قام ببطولته بمشاركة الفنانة هنا الزاهد، والذي عرض خارج السباق الرمضاني، وهو من تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وشاركهما بطولته أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.

يعرض فى السينمات خلال الفترة الحالية عددا كبيرا من الأفلام، فبجانب فيلم "المطاريد"، يعرض أفلام "شلبى" للنجم كريم محمود عبد العزيز وروبي، فيلم أنا لحبيبى بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس، وفيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، وفيلم "جروب الماميز" بطولة يسرا اللوزي وروبي، وفيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، وفيلم "أخي فوق الشجرة" لرامز جلال، وفيلم "اتنين للايجار" بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد، فضلا عن فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة الفنان محمد نور.