آن هاثاواي وصناع فيلم She Came to Me في مهرجان برلين.. صور

القاهرة - سامية سيد - خضع صناع فيلم حفل الافتتاح مهرجان برلين السينمائي She Came to Me ، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون إلى جلسة تصوير قبل عقد المؤتمر الصحفي للفيلم.



صناع فيلم She Came to Me



ومن المقرر أن يحضر حفل الافتتاح مجموعة من كبار الدولة منهم كلوديا روث وزيرة الدولة للثقافة والإعلام، ورئيس بلدية برلين فرانزيسكا جيفي، ورئيسة لجنة التحكيم لهذا العام كريستين ستيوارت، بالإضافة إلى رؤساء إدارة المهرجان مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريائ، بـ جانب النجوم العالميين.

يظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من خلال رسالة فيديو فى حفل الافتتاح، والذى سيعرض بعد مقدمة سيقدمها المخرج والممثل شون بن، صاحب الفيلم الوثائقى "Superpower".

يتمتع مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ 73 بسجل إنجازات أقوى من مهرجان كان أو Venice فى الأفلام العالمية، التى قامت بإخراجها سيدات ، حيث يشكلن نحو 40% من المشاركين فى المهرجان هذا العام.

ومن بين الأفلام التي ستعرض للمرة الأولى هذا العام في مهرجان برلين السينمائى، يشهد فيلم Superpower الصدمة التي شعر بها الكثيرين ممن تابعوا ما يحدث في أوكرانيا، الفيلم أخرجه شون بن وآرون كوفمان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، خاطر مجموعة العمل على الفيلم بحياتهم من أجل تصوير ما يحدث في الحرب، وأثبتوا أن الفن يمكن أن يلهم العمل في جميع أنحاء العالم.