كريستين ستيوارت بمهرجان برلين: السينما لا تموت بل تعيش للأبد

القاهرة - سامية سيد - عقد مهرجان برلين السينمائي مؤتمرا صحفيا لأعضاء لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائى في دورته الـ 73 برئاسة اللجنة الدولية الممثلة الشابة كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية)، والتي قالت عن رئاستها للجنة تحكيم المهرجان أنها مرتعشة بسبب هذا المنصب، وأكد ستيورات خلال المؤتمر على أن السينما لا تموت بل تعيش للأبد.

وشهد المؤتمر احراجها لأحد الأشخاص عندما طُلب منها تسمية بعض أفلامها الدولية المفضلة، مستهزئة بما يمكن أن تقوله العناوين في الجرائد والمواقع عن ردها، قائلة أنها لا تريد أن تقضي الوقت في الجلوس بالمؤتمر لتذكر أسماء الأفلام المفضلة مؤكده أنها لا تملك أفضل إجابة على السؤال.

يحضر الافتتاح مجموعة من كبار الدولة منهم كلوديا روث وزيرة الدولة للثقافة والإعلام، ورئيس بلدية برلين فرانزيسكا جيفي، ورئيسة لجنة التحكيم لهذا العام كريستين ستيوارت، بالإضافة إلى رؤساء إدارة المهرجان مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريائ، بجانب النجوم العالميين.

يظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من خلال رسالة فيديو فى حفل الافتتاح، والذى سيعرض بعد مقدمة سيقدمها المخرج والممثل شون بن، صاحب الفيلم الوثائقى "Superpower".

وصرح رؤساء مهرجان برلين مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان، قائلين:" مهرجان برلين، يعرب عن تضامنه مع شعب أوكرانيا في كفاحهم من أجل استقلالها ويدين بشدة العدوان الروسي على أوكرانيا، ولهذا فإن أفكارنا وتعاطفنا مع الضحايا والسكان الذين يعانون والملايين الذين غادروا أوكرانيا والفنانين الذين ظلوا يدافعون عن البلاد ويواصلون تصوير الحرب".

يشهد المهرجان الليلة عرض فيلم الافتتاح She Came to Me ، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، والذي سيتم عرضه تحت عنوان Berlinale Special Gala، ومن المقرر أن يقوم أبطال العمل آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون بتقديم العمل لحضور الحفل.

بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم الدولية، من المتوقع أن يشارك في السجادة الحمراء لجنة تحكيم Encounters ولجنة تحكيم جائزة GWFF لأفضل فيلم أول فيلم ولجنة تحكيم جائزة Berlinale للأفلام الوثائقية بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم الدولية للأفلام القصيرة.