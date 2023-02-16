شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت بـ "الترنج" أثناء وصوله موقع تصوير فيلمه مع جورج كلونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر براد بيت بصورة غير رسمية مؤخراً حينما تم التقاط صور له أثناء دخوله موقع تصوير فيلمه الجديد "الذئاب"، والذى يشارك فيه مع صديق عمره جورج كلونى، حيث ارتدي ترنج باللون الأخضر وكان يضع الجاكيت الخاص به تحت إبطه، محاولاً المشي على طريقته بمفرده قبل يوم شاق من بدء التصوير مثلما وصف من قبل تقرير الديلي ميل.



براد بيت

ويحظي الثنائى براد بيت وكلوني بجماهيرية عريضة كما يصنفا على أنهما من ضم الأوسم من ممثلي هوليوود، رغم اقتراب بيت من الـ 60 حيث أتم مؤخراً 59 عامًا في حين يبلغ كلوني 61 عامًا.



براد بيت

من ناحية أخرى سبق ورصدت عدسات المصورين النجم جورج كلونى قبل أيام أثناء تصوير مشاهده فى فيلم "الذئاب" والذى يتم تصويره فى شوارع مدينة نيويورك، وذلك بعدما كان يقود سيارة فارهة مثلما ذكر تقرير الديلي ميل، برفقة مجموعة من زملائه فى الفيلم الذى يعول عليه نجم هوليود بصورة كبيرة.