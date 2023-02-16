شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كامل يطرح ألبوم "بعد منتصف الليل" اليوم .. أغنية كل ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان أحمد كامل اليوم لطرح أحدث ألبوماته الغنائية الساعة 5 مساءً، ويحمل عنوان "بعد منتصف الليل" ويضم خمس أغنيات متنوعة ومختلفة، وسوف تصدر كل أغنية فيه كل ساعة على التوالي.



أحمد كامل

ألبوم "بعد منتصف الليل" يضم أغنيات "يابا" وهي من كلمات مصطفى ناصر وأحمد كامل وألحان أحمد كامل وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، أما أغنية "بعد الكلام" وهي من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى خالد عصام، و أغنية "شئ غيرك" كلمات وألحان أحمد كامل وخالد عصام وتوزيع موسقى إسلام الأزرق، "رهان قديم" كلمات مصطفى ناصر وألحان أحمد كامل وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، "في الوقت المناسب" كلمات أحمد كامل ومصطفى ناصر وألحان أحمد كالمل وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق.

وحرص "كامل" على الترويج للأغنية، حيث نشر عبر حسابه على "إنستجرام"، مجموعة من الفيديوهات لأغنية "رهان قديم" وأغنية "بعد الكلام" أثناء تسجيله فى الاستوديو وأيضا وهو فى جلسة مع أحد أصدقائه، معلقا: "قريبًا".

يذكر أن أحمد كامل طرح في أغسطس الماضي أغنية جديدة تحت عنوان "أكتر من السكوت" عبر قناته على "يوتيوب" من كلمات مصطفى ناصر، وألحان خالد عصام الدين.